オランダ戦の“トピック”ともなった本田解説は世界でも話題となった(C)Getty Images本田圭佑の歯に衣着せぬ解説は世界で話題を生んでいる。ホットワードが早朝の列島を熱くさせた。日本代表がオランダ代表と2-2と引き分けた去る6月14日（現地時間）の北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、『NHK』に解説として出演した本田氏は“名言”を連発。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ