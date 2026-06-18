スポーツチャンネル「DAZN （ダゾーン）」ヘルプ公式Xアカウントは、6月18日に投稿を更新。「DAZN Soccer」の新規受付の停止を報告しました。【投稿】「DAZN Soccer」の新規受付停止を発表「キタ！感謝」同アカウントは、「DAZN Soccerの契約過程の一部で、お客様の誤解を招く可能性があったことを確認しました」と報告。さらに「お客様への対応最優先のため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止します」と発表し、「今後の