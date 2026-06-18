敷島製パン（Pasco）は、社員のアイデアを事業化する試みの第一弾として、ベビーフードブランド「にぎぱくフレンズ」を始動し、応援購入サービス「Makuake」において6月30日から「にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ」のテスト販売を開始する。「にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ」「にぎぱくフレンズ」は、離乳食期に摂食機能の発達の上で重要な役割を担う“手づかみ食べ”に着目し、子どもの「自分で食べたい」という気持