やまやコミュニケーションズのグループ企業であるやまや蒸留所は、本格麦焼酎「宮崎県西都出身 麦崎麦子」を発売した。同商品は、これまで販売してきた本格麦焼酎「逢初 麦」の中身はそのままに、より多くの消費者に手に取ってもらえるようパッケージデザインを刷新した商品となる。焼酎市場では、若年層や焼酎初心者へのアプローチが重要なテーマとなっている一方で、本格焼酎は「難しそう」「選び方がわからない」といったイメー