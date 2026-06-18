吉野家は、6月18日11時から、全国の吉野家店舗において、期間限定商品「牛たん・牛皿御膳」を販売する。「牛たん・牛皿御膳」は、昨年も多くの消費者に好評を得た、夏の人気商品となっている。今年も期間限定・数量限定で販売する。なお、一部店舗では販売価格が異なる。また、一部店舗では販売していない。テイクアウトにはみそ汁は付かない。食べ応えのある厚切り牛たんを、一枚一枚香ばしく焼き上げた。外は香ばしく、中はジュ