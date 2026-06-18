KOKUBO（小久保工業所）は、おうちで手軽にモンテッソーリ教育に取り組める子ども用の知育「おうちモンテ」シリーズから、日常生活を練習するグッズ12種類を6月20日に発売する。モンテッソーリ教育とは、イタリアの医師・教育家であるマリア・モンテッソーリ（1870〜1952）が考案した、「子どもが自ら学ぶ力を大切にする」教育法。子どもの自発的な学びを尊重しながら、自立心、集中力、社会性を育む。「おうちモンテ」シリーズは