危険運転致死傷などの罪に問われている女。事故の後はじめて「てんかんがある」と認識したと話しました。 【写真を見る】「事故後にてんかん認識した」危険運転致死傷などの罪に問われている女の被告人質問原付バイク運転の女性が死亡遺族に対し「この場を借りて謝りたい」和歌山市 起訴状によりますと西馬淳子被告（56）は2021年7月、てんかんの影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で車を運転。和歌山市の橋