「30g 超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味」亀田製菓は、「30g 超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味」（以下、「超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味」）を、6月22日から全国のコンビニエンスストアで発売する。「超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味」は、噛むたびに心地良い超カリカリ食感に特化したスナック感覚のうす焼となっている。うす焼は、スナックのように気軽に楽しめるお菓子として