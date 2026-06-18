「アイポロ 超軽量シリーズ」ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、6月20日から、「アイポロ 超軽量シリーズ」をはるやま全店舗で発売する。厳しい猛暑が続く近年の日本においてビジネスの場での快適な着用感はもはや必須の要素となっている。同商品は製品重量99g以下（Lサイズ）（Lサイズの場合、同社調べ）の最軽量クラスを実現しながら、一般的な同カテゴリ商品と比べて約1.7倍（一般財団法人メンケン