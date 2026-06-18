この記事の画像を見る2023年、惜しまれながらこの世を去った作家・浅原ナオトさんの最後の著作をテレビドラマ化した「100日後に別れる僕と彼」が話題です。同性愛への理解の矛盾を問う原作小説を映像化したのは、浅原さんの代表作である『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』の映画版、「彼女が好きなものは」をはじめ、映画「アイミタガイ」や、公開待機中のNetflixシリーズ「SとX」などを手掛けた気鋭の映画監督・草