社会現象を巻き起こした2023年放送のドラマ「VIVANT」 2026年7月に待望の続編がスタートするドラマ「VIVANT」。今夏の目玉となる本作は、半年間にわたる放送が予定されており、"タイムパフォーマンス"が重視される現代において、あえて腰を据えて見せる覚悟で挑む。そんな待ち遠しい続編を前に、実力派俳優が集結した2023年放送の第1期を振り返りたい。前提として本作は、ストーリーや役柄の概要を伏せたまま幕を開けた。視聴