すでにいい感じだけれど、まだ正式にお付き合いをしていない男性が誕生日を迎えるとき、どんなプレゼントを渡すのが無難なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性205名に聞いたアンケートを参考に「友達以上、恋人未満の男性に喜ばれる『重すぎない誕生日プレゼント』」をご紹介します。【１】高級タオルなど自分では買いそうもない「日用品」「お箸とか傘とか、探すといろいろあるよ」（20代女性）というように、と