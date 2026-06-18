今回、Ray WEB編集部は、友だちと再会して驚いたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。飛行機に乗って海外にいるアイコに会いにきた主人公たち。ついに再会したアイコを見るとすごい変貌っぷりで...！？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【まさかの事態】留学した友だちと久しぶりに再会。すると、【友だちが別人】になっていて...！？