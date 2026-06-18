井原警察署 岡山県警は、井原市の市道で自転車を軽トラックではね、男性にけがをさせて逃げたとして、井原市の自称会社員の男（30）をひき逃げなどの疑いで18日、逮捕しました。 警察によりますと、男は17日午後11時ごろ、井原市の市道を軽トラックで走行中、前方を走っていた自転車をはね、乗っていた60代の男性に右足骨折などのけがをさせたにもかかわらず、救護することなく逃走した疑いが持たれています。 通行人か