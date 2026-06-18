かっぱ寿司は18日、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」とのコラボキャンペーンを近日、開催することを発表した。【写真】昨年の…かっぱ寿司限定商品、“光るイカ”トラックとは…？この企画は、昨年好評だった「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」。今回も“おいしいお寿司”の裏側を支えるくるまをテーマに、ここでしか手に入らない、かっぱ寿司オリジナルのミニカーが、第1弾・第2