EXILE TAKAHIRO（41）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「いい写真」と書き出したTAKAHIRO。同じ事務所のNAOTO、TETSUYA、佐藤大樹との4ショットをアップした。NAOTOが自撮りし他の3人が笑顔で画角に収まる構図。ファンからは「みんな格好良すぎ」「いい歳の取り方しすぎ」「EXILEカッコ良すぎます」「いい写真すぎる」「みんなの笑顔が素敵すぎる」「最高すぎます！」などのコメントが寄