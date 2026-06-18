中東情勢や円安の影響で、さつま揚げなど練り物がピンチです。水産練り製品を扱う都内の店舗では、さつま揚げやごぼう天など、おでんの具が並びます。愛川屋蒲鉾店・宮下聖子さん：すり身を使ったりするんですけど、なかなか入ってこなかったり。値段も気がつくとかなり上がっています。主な原料として使っているスケトウダラのすり身は、漁船の燃料高騰や円安が進む中、値上がりが続き、貿易統計から算出した4月の価格は、2年前と