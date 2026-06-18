阿波市の県道沿いで、南アフリカ原産の多年草「アガパンサス」が花を咲かせ、ドライバーや訪れた人の目を楽しませています。（記者）「阿波市阿波町と市場町の町境にある県道2号津田川島線沿いには、淡い青紫色のアガパンサスが咲いています」❝地元のボランティアが約500ｍにわたって植えた❞「アガパンサスは南アフリカ原産のヒガンバナの仲間で、真っすぐ伸びた細長い茎から咲く涼しげな花は優雅ですね」「き