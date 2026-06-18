与党や野党がそれぞれ提出した企業・団体献金を見直す法案について、衆議院の政治改革特別委員会で実質的な審議が始まりました。【映像】「企業献金」見直しめぐり与野党が論戦（実際の映像）企業・団体献金の見直しをめぐっては、2022年に発覚した自民党の派閥の裏金事件をきっかけに国会で議論されてきましたが、結論が出ていません。自民党は、今の国会に政党の資金調達のあり方について検討を進めるための第三者機関を設