【ワシントン＝橋本潤也】米国とイランの両首脳が署名した覚書には、米国と地域パートナーが３０００億ドル（約４８兆円）規模のイラン復興・開発計画を策定することが盛り込まれた。ロイター通信は、関係者の話として、既に日本、韓国、シンガポール、マレーシア、米国などの企業から１５００億ドル（約２４兆円）以上の拠出が決定済みだと伝えている。トランプ米大統領は１７日の先進７か国（Ｇ７）首脳会議閉幕後の記者会見