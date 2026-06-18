列島各地の農家から上がる怒りと不安の声。徳島県のイチゴ農家・大杉徹馬さん：最初はびっくりしたんですけど、だんだん腹が立ってくる。福岡県のキウイ農家・川島貴大さん：怒りに近いものはある。頑張っているところを利用されて。福島県のモモ農家・伊東照平さん：実際に「詐欺ですか？」とか疑いの声がコメントであった。今、SNSで“農家のなりすまし”アカウントが横行。金銭をだまし取られる詐欺被害も出ていました。「僕の