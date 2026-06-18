アメリカ・ロサンゼルスで、大規模な倉庫火災が発生し、周辺地域に屋内退避勧告が出されました。【映像】燃え広がる黒い煙の様子（実際の映像）17日午後、ロサンゼルスのダウンタウン近郊にある巨大な冷蔵倉庫で火事が発生しました。ロイター通信によりますと火は、倉庫の屋根に設置されたソーラーパネルに急速に燃え広がり、分厚い黒い煙とともに強い刺激臭がするアンモニアガスが周辺に漏れ出したということです。地元当