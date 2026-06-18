日本バスケットボール協会(JBA)は18日、『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026』に向け今月16日から第2次強化合宿を実施している女子日本代表の合宿参加メンバーが変更となったことを発表しました。不参加となったのは、ポイントガードの町田瑠唯選手（富士通レッドウェーブ）です。理由は「コンディション不良」と発表されています。チームは強化合宿後は、6月30日から7月7日までオーストラリア遠征を予定。9月開催のワ