温泉やプールを備えた宿泊施設「ユフォーレ」について、県は今年度末で廃止する方針を明らかにしました。オープンから30年足らず。維持費のかかり増しが主な理由で、県は土地などを所有する秋田市と協議した上で、廃止後の対応を検討することにしています。秋田市河辺三内にある「ユフォーレ」は1997年にオープンしました。県民の健康増進を目的に県が旧河辺町と約47億円を投じて整備し、温泉やプ&#