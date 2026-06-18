防衛体制の強化を目的に国が整備を進めている「特定利用空港・港湾」について、県は秋田空港など県内4か所の空港と港を指定したいと国から打診があったことを明らかにしました。有事に備え、自衛隊や海上保安庁が訓練などに利用できるようにするもので、指定されれば県内では初めてとなります。総合防災課高杉英幹課長「激甚化、頻発化する災害が生じておりますけど、そういった場合に迅速な対応につながっていくので効果がある