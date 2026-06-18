「ギラギラして高級ミニバンみたいだ！」「昔のドイツ車を想わせる」の声まで！2026年6月18日、ホンダは公式サイト上で軽ハイトワゴン「N-BOX」の新しいマイナーチェンジモデルの情報を先行公開しました。日本の軽自動車市場において長年にわたり販売台数トップの座に君臨し続け、まさに絶対王者と呼ぶにふさわしい人気を誇る同車の刷新は、早くも多くのクルマ好きの間で大きな話題となっています。【画像】超カッコイイ！ こ