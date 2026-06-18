株式会社メルカリは、米国時間の2026年6月17日より、米国で世界共通アプリ『メルカリ グローバルアプリ』の提供を開始したことを発表した。 参考：はじめしゃちょー、配ったティッシュがメルカリに出品……「ありがたい気持ちと悲しい気持ち」 『グローバルアプリ』は、日本の『メルカリ』および『メルカリShops』の商品を海外から閲覧・購入できるサービス。今回の米国展開は、台湾・香港に続く3か