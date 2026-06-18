テレ東では、7月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀５」(毎週金曜深夜24時52分)を放送します。本作は、「1日の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。先日、シーズン5でも2クールにわたって放送されることが発表されると、美幸(栗山千明)の飲みっぷりに魅了されたファンの間で歓喜の声が続出しました。この度はそんな美幸の晩酌を支える個性強烈なレギュラーキャス