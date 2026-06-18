＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア3日目◇18日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞大会を主催する日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチームメンバーが、今年の「日本女子アマ」でも活躍が目立つ。首位に立つ岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）、廣吉優梨菜（福岡第一高2年）をはじめ、その2人を2打差で追う3位タイの長澤愛羅（日本ウェルネススポーツ大1年）は現役のアマチュア日本