＜ニチレイレディス事前情報◇18日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞雨が降りしきる練習場で、意外なタッグが目を引いた。中村心の練習を見守っていたのは、青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏。「ちゃんと見てもらうのはきょうが初めてです」。プロ2年目の20歳が、百戦錬磨のコーチに助言を求めた。【写真】印象激変！中村心が髪をほどきましたきっかけは1カ月前に行われた