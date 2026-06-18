米国男子ツアーが公式インスタグラムを更新。世界中のスポーツファンがサッカーW杯で盛り上がる中、ティーイングエリアでショットを待つアレックス・フィッツパトリック（イングランド）が、ゴルフボールをサッカーのように足でリフティングする動画を投稿した。【動画】小さくたって全然平気！ ゴルフボールを巧みにリフティング小さなゴルフボールを左右の足を使って巧みにリフティング。最後にボールを高く蹴り上げた足を、その