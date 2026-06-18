「大阪北部地震」の発生から6月18日で8年。児童が亡くなった小学校で追悼式が行われました。 追悼式には高槻市長らが出席し、地震発生時刻に合わせ黙とうを捧げました。8年前の18日、最大震度6弱を観測する「大阪北部地震」が発生。6人が犠牲となり、高槻市では小学4年（当時）の女子児童が倒れたブロック塀の下敷きになり死亡しました。 追悼式のあと行われた市職員に向けての訓示式では… （高槻市浜田剛史市長）「災害時に