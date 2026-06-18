ボートレース多摩川の「第10回auじぶん銀行賞」の2日目が、18日に行われた。118期が4、5号艇に並んだ6Rは、4号艇の森悠稀（33＝兵庫）が、4コースカドから捲って勝利。シリーズ2勝目を挙げた。5号艇の板橋侑我が道中で田代達也をさばいて2着。コンマ14のトップスタートに「スタートは3回くらい放りました」としつつも「前検と比べたら良くなってきた。全体にいいけど、今は伸び寄りになっている気がする。ターン回りや行き足