【モデルプレス＝2026/06/18】timeleszが7月29日に発売するニューシングル『消えない花火』の3形態同時予約購入特典の詳細が公開された。【写真】STARTOアイドル、メンバーをかたどった人型フレークシール◆timelesz、 初音楽フェス出演シーンが映像化まずはストリーミング映像。1つ目の映像は4月にtimeleszが初めて出演した音楽フェス「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」でのライブ本編映像。グループにとって初音楽フェス出演