「これ以上、会見が続けられない状況になってきてますね」斎藤元彦兵庫県知事は2026年6月17日の定例記者会見で、記者から飛び出した「不適切な発言」にこのように述べた。会見では、フリーランス記者の「人殺し」発言を巡り、記者から質問が相次いだ。また、会見場のそばで行われる抗議デモでは「斎藤元彦人殺し」の声が上がり、プラカードも掲げられた。その声は会見場に響き、異様な雰囲気となった。「詳細なコメントは控えた