岡山県庁 岡山県は18日、美作保健所管内で女子高校生1人が腸管出血性大腸菌（O157）に感染したと発表しました。 県によりますと、女子高校生は6月13日から腹痛、水様性下痢などの症状があり、その後、医療機関を受診したところ、感染が分かりました。 女子高校生は、入院中ですが、症状は回復傾向にあるということです。 岡山県では2026年に入って35人目の感染者です。県は4月27日に県内全域に「腸管出血性大腸菌感染