【芸能界クロスロード】綾瀬はるかは“本格映画女優”になれるか…今年は主演作が3本公開和久田麻由子（37）をキャスターに据え、4月にスタートした日本テレビ系の「追跡取材 news LOG」。放送開始から2カ月近く経った今も視聴率は3％台と低迷が続いている。先月の定例会見で日テレの福田博之社長は「視聴率はまだまだこれからですが、“LOG”らしい視点が少しずつ見えてきた。番組の輪郭が見えてきた」と手応えを感じていたが