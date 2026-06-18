名鉄名古屋本線は、人身事故のため「豊明～鳴海」の上下線で運転を見合わせています（18日午後6時10分現在）。 【写真を見る】【交通情報】名鉄名古屋本線 豊明～鳴海 人身事故のため上下線で運転見合わせ 運転再開は、午後8時頃を予定しているということです。