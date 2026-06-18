古い話だが、1989年まで6月の歌舞伎座は「萬屋錦之介特別興行」と銘打たれて、「歌舞伎」とはされなかったが、彼の親戚の歌舞伎役者も出演していた。今月の歌舞伎座は、その「錦之介特別興行」が復活したかのような座組となり、錦之介の甥たちとその子・孫が勢揃いした。團十郎と菊五郎（八代目）が昼夜にそれぞれ大役を務める 5月の歌舞伎座は團菊祭昼の部では中村時蔵の古典大役シリーズで、「金閣寺」の雪姫に、歌舞伎座で