木曜特集です。太平洋戦争に出征し戦地で心に深い傷を負った帰還兵とその家族の苦悩は、戦後長く埋もれてきました。記憶の掘り起こしに取り組む鶴岡市出身の男性を中心に、亡き父の苦しみと向き合う子どもたちの輪が、全国に広がっています。「間もなく名古屋です」「こんにちはいろいろお世話になります」「お住まいはどちら？」「私は江南市です」この春、東海地方で初めて開かれた「PTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会」の例