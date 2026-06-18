ユーロドル一時１．１４９４レベル、再びドル高に傾く＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが再燃している。ユーロドルは1.1494付近、ポンドドルは1.3269付近へと本日の安値を更新している。いずれも前日NY終値からドル高方向に傾斜している。その中で、ドル円は160.65付近での揉み合い。前日NY終値水準に膠着している。 EUR/USD1.1497GBP/USD1.3270USD/JPY160.67