過去最多となる52点の「やまがた紅王」が登場しました。サクランボの重さを競うコンテスト、どのサクランボが優勝したのでしょうか？山形市で開かれた「『やまがた紅王』大玉コンテスト」。県内の登録生産者が大玉品種「やまがた紅王」の中でも特に、大きな実を10粒厳選し、その合計の重さを競います。計量の前には予備審査が行われ、大きさや色付きなど基準に満たないサクランボがふるい落とされていきます。「つやがなくなりつつ