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東京時間17:26現在 香港ハンセン指数 23924.81（-387.35-1.59%） 中国上海総合指数 4090.48（-17.60-0.43%） 台湾加権指数 46465.20（+587.81+1.28%） 韓国総合株価指数 9063.84（+199.60+2.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8911.10（-55.20-0.62%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77274.63（+119.01+0.15%） １８日のアジア株式市場は、まちまち。米利上げ期待の高まりを受けて、香港株が売