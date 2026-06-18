他人名義のクレジットカードを使って商品をだまし取ったとして、新庄市の43歳の女が詐欺の疑いで逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、新庄市新町のアルバイト従業員、斎藤美千代容疑者（43）です。警察によりますと斎藤容疑者は、今年3月、不正に入手した他人名義のクレジットカードを使用し、新庄市内のドラッグストアでインスタントスープや湿布薬など計26点、およそ1万7000円分をだまし取ったほか、