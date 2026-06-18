定員割れが続き、閉校の危機にある飯豊町の「電動モビリティシステム専門職大学」について、運営を引き継ぐことを表明していた実業家が撤退する意向を示していることが分かりました。「電動モビリティシステム専門職大学」は飯豊町が誘致し、車の自動運転などを4年間で実践的に学ぶ日本初の専門職大学として2023年4月に開学。仙台市の学校法人・赤門学院が運営していますが、40人の定員に対し、2年間で5人しか入学者がいませんでし