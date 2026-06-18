岸和田競輪のG1「第77回高松宮記念杯競輪」は18日、3日目が終了した。杉浦侑吾（31＝栃木・115期）が連勝と好調だ。特に2走目の9Rは郡司浩平、新田祐大という実績ある2人を豪快に捲った。「もがき合っていたし、キツかったけど行けた。まさかピンピン（1、1着）で勝ち上がれるとは思わなかった」と想像以上の結果に目を丸くした。これで4日目11R青龍賞に進出。愛知在籍時代の24年には白虎賞に勝ち進んでおり、現在の勝ち