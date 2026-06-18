©ABC ABCテレビにて2025年10月から放送されたドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（以下、ドラマ「修学旅行」）。 本作は、修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子・日置朝陽（藤本洸大）が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメン・渡会紬嵩（簡秀吉）に執着されてしまう学園格差ラブストーリー。関西ローカルの深夜ドラマとして放送