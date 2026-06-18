MAPPAは、設立15周年を記念した「MAPPA15周年キービジュアル ―『呪術廻戦』ver―」を公開した。【画像】レゼやミカサも描く！公開されたMAPPA15周年記念のビジュアル「MAPPA15周年キービジュアル ―『呪術廻戦』ver―」は、トンネルを抜け、凛とした表情で歩みを進める釘崎を描いた、描き下ろしビジュアル。夜の渋谷の暗がりを自分が信じる先へ向かって力強く進んでいく釘崎。真っ直ぐに先を見据えるその眼差しから、芯の強さ