女子ゴルフのニチレイ・レディースは19日から3日間、千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで開催される。女子ゴルフ界きってのサッカー好きで知られる佐藤心結（22＝ニトリ）は日本代表・森保一監督の名言を胸に今季初優勝を目指す。佐藤は小学1年の時に兄の影響でサッカーを始め、ゴルフ一本に絞った小学3年まで男子にまじってボールを蹴っていた。今でもサッカーが好きで「日本代表戦はテレビや配信でほぼ全試合見ています」。昨年6月には