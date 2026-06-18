お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次がMCを務める、NHKのドキュメントバラエティー『アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜』のシーズン2が、6月30日からスタートする（毎週火曜後11：00全9回）。新たにサブMCに近藤春菜を迎え、NHKで『スッキリ』コンビがタッグを組む。【番組カット】エバース、春風亭一之輔らが登場「あなたの「アイカタ」は誰ですか？」。そんなインタビューから始まるドキュメント